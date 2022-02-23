Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для Украины
Президент Владимир Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для Украины после признания "ЛДНР". Глава государства заявил, что предлагал Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Зеленского и президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды.
"Я думаю, что среди стран, предоставляющих гарантии безопасности Украине, должна быть Россия. Это не секрет, и я много раз предлагал президенту РФ сесть за стол переговоров и говорить. Ибо это вопрос диалога, а не вопрос условий", - заявил Зеленский.
Как сообщало РБК-Украина, Владимир Зелинский ответил на ультиматум Владимира Путина. Он заявил, что Украине нужно гарантии безопасности.
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