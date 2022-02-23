Президент Владимир Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для Украины после признания "ЛДНР". Глава государства заявил, что предлагал Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Зеленского и президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды.