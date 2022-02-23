Пушилін вимагає добровільно вивести ЗСУ з Донецької області

Ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін вимагає добровільно вивести Збройні сили України з Донецької області. Він також констатував, що мінських угод більше немає.

"Зараз мінських угод немає," ДНР " і " ЛНР " є визнаними. Зараз стоїть питання, що робити з тим скупченням техніки, особового складу та озброєння, які є з того боку лінії зіткнення, збройні формування України. Що з цим робити? Вони мають добровільно покинути? Це найоптимальніший варіант, щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", - заявив Пушилін.