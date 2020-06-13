Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 100 человек

Фото: КПВВ "Станица Луганская" (facebook.com/pressjfo.news)

Пока возобновлена работа только КПВВ "Станица Луганская"

Сегодня, 13 июня, оккупационные силы частично возобновили пропуск лиц через линию разграничения на Донбассе. Сейчас возобновлена работа контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская".

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Так, сегодня с 7:00 до 13:00 граждане пропускались на подконтрольную Украине территорию, а с 13:00 до 17:00 они могли пройти в обратном направлении. За это время пункт пропуска пересекли 120 человек, из них 30 - отправились на оккупированную территорию.

Фото: пропуск лиц через КПВВ "Станица Луганская" (facebook.com/pressjfo.news)

При этом пункт пропуска "Марьинка" в Донецкой области до сих пор остается закрытым из-за действий боевиков. Оккупанты отказываются пропускать людей через свой пункт пропуска.

"... оккупанты уже более двух суток удерживают перед своим блок-постом двух человек на легковом автомобиле, упрямо не позволяя им проехать к родному дому", - заявили в штабе.

Украинская сторона готова обеспечить возвращение этих лиц на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики начали выпускать с оккупированной территории Донбасса абитуриентов, направляющихся сдавать пробное ВНО.

Боевики уже несколько дней блокируют пропуск лиц через линию разграничения.

Вчера на пункте пропуска вблизи Марьинки от сердечного приступа умер мужчина, который пытался попасть в Донецк, чтобы встретиться с семьей.

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Автор: Дмитрий Левицкий