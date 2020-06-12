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Хотел воссоединиться с семьей: на КПВВ на Донбассе умер мужчина

Новости » Происшествия     12.06.2020 - 21:39
Хотел воссоединиться с семьей: на КПВВ на Донбассе умер мужчина
Фото: на пункте пропуска в Марьинке умер мужчина (facebook.com/UNHumanRightsUkraine)

Мужчина пытался попасть домой с 10 июня

Возле контрольно-пропускного пункта в Марьинке мужчина 1961 года рождения умер от сердечного приступа. Он пытался воссоединиться со своей семьей.

Об этом в Facebook сообщает Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Мужчина несколько месяцев находился в больницах на территории Украины и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке.

Вслед за тем, как Украина возобновила работу КПВВ 10 июня, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения.

"Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой попасть на следующий день на территорию, контролируемую самопровозглашенной "Донецкой народной республикой". Через несколько часов он умер от сердечного приступа", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина с 10 июня возобновила пропуск через два КПВВ на Донбассе, однако боевики не пропускают людей в оккупированные районы.

Кроме того, боевики выдвинули свои условия по работе КПВВ на Донбассе.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Марьинкапреступления
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