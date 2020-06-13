Из ОРДЛО начали выпускать абитуриентов

Фото: экзамен (УНИАН)

Они не знали об отмене пробного ВНО

В субботу, 13 июня, боевики частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. На подконтрольную территорию приехали абитуриенты, которые не знали об отмене пробного Внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Отмечается, что сегодня с 07:00 до 13:00 осуществляют пропуск людей с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 - тех, кто следует в обратном направлении.

"Российские вооруженные формирования частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. По состоянию на 10:00 13 июня через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за распространения коронавируса в Украине Кабинет министров отменил пробное ВНО.

Такое решение было принято в пятницу вечером, 12 июня.

Впрочем, официально сдать пробное внешнее независимое оценивание можно не выходя из дома.

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Автор: Максим Зайченко