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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 100 осіб

Новини » Суспільство     13.06.2020 - 20:31
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 100 осіб
Фото: КПВВ "Станиця Луганська" (facebook.com/pressjfo.news)

Наразі відновлено роботу лише КПВВ "Станиця Луганська"

Сьогодні, 13 червня, окупаційні сили частково відновили пропуск осіб через лінію розмежування на Донбасі. Наразі відновлено роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська".

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, сьогодні з 7:00 до 13:00 громадяни пропускалися на підконтрольну Україні територію, а з 13:00 до 17:00 вони могли пройти у зворотному напрямку. За цей час пункт пропуску перетнуло 120 осіб, з них 30 - вирушили на окуповану територію.

Фото: пропуск осіб через КПВВ "Станиця Луганська" (facebook.com/pressjfo.news)

При цьому пункт пропуску "Мар'їнка" в Донецькій області досі залишається закритим через дії бойовиків. Окупанти відмовляються пропускати осіб через свій пункт пропуску.

"... окупанти уже понад дві доби утримують перед своїм блок-постом двох осіб на легковому автомобілі, вперто не дозволяючи їм проїхати до рідної домівки", - заявили у штабі.

Українська сторона готова забезпечити повернення цих осіб на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики почали випускати з окупованої території Донбасу абітурієнтів, які прямували складати пробне ЗНО.

Бойовики вже декілька днів блокують пропуск осіб через лінію розмежування.

Вчора на пункті пропуску поблизу Мар'їнки від серцевого нападу помер чоловік, який намагався потрапити в Донецьк, щоб зустрітися з родиною.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасСтаница ЛуганскаяКПВВ
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