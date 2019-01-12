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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 35 тыс. человек

Новости » Общество    12.01.2019 - 09:45
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 35 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на Донбассе открылись согласно графику и работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 11 января 2019 года, пересекло 35 тыс. лиц, а также 4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники сообщили, что вчера через КПВВ "Майорское" проследовало 8445 человек и 965 транспортных средств, через КПВВ "Марьинка" проследовало 7715 лиц и 1295 транспортных средств, КПВВ "Новотроицкое" пересекли 6970 человек и 1215 транспортных средств, "Гнутово" - 2370 человек и 560 транспортных средств, "Станица Луганская" пересекли 9640 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находится такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/60; "Марьинка" - 40/40; "Новотроицкое" - 40/70; "Гнутово" - 20/15.

Сообщается, что все КПВВ работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ возле оккупированной боевиками Горловки от сердечного приступа умерли трое мужчин.

Кроме того, 5 января на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" в ожидании перехода на подконтрольную Украине территорию умерли два человека

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