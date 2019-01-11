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На КПВВ под оккупированной Горловкой умерли три человека

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 13:56
На КПВВ под оккупированной Горловкой умерли три человека
Фото: КПВВ (gorlovka.today)

У оккупированной боевиками Горловки от сердечного приступа скончались трое мужчин

На КПВВ у оккупированной боевиками Горловки от сердечного приступа скончались трое мужчин. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Прямой".

При этом он отметил, что медицинских документов, подтверждающих смерть от сердечного приступа, пока нет.

"Умерли от сердечного приступа. Примерно от сердечного приступа, потому как медицинских документов пока нет. Мне медицинские работники сообщили, что вчера в 8:30 на КПВВ со стороны оккупированной территории умерли трое мужчин - 1959, 1939 и в 1949 года рождения", - рассказал он.

По его словам, мужчины очень долго находились в очереди на КПВВ.

Кроме того, Лисянский добавил, что на КПВВ со стороны ОРДЛО нет медицинских представителей, им приходится выезжать из оккупированной Горловки.

Напомним, 5 января на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" в ожидании перехода на подконтрольную Украине территорию умерли два человека.

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