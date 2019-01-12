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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 35 тис. осіб

Новини » Суспільство    12.01.2019 - 09:45
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 35 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на Донбасі відкрилися згідно з графіком і працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 11 січня 2019 року, перетнуло 35 тис. осіб, а також 4 тис. транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Прикордонники повідомили, що вчора через КПВВ "Майорське" прослідувало 8445 осіб та 965 транспортних засобів, через КПВВ "Мар’їнка" прослідувало 7715 осіб та 1295 транспортних засобів, КПВВ "Новотроїцьке" перетнули 6970 осіб й 1215 транспортних засобів, "Гнутове" - 2370 осіб та 560 транспортних засобів, "Станиця Луганська" перетнули 9640 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходиться така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 50/60; "Мар’їнка" - 40/40; "Новотроїцьке" - 40/70; "Гнутове" - 20/15.

Повідомляється, що усі КПВВ працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на КПВВ біля окупованої бойовиками Горлівки від серцевого нападу померли троє чоловіків.

Крім того, 5 січня на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Майорск" в очікуванні переходу на підконтрольну Україні територію померли дві людини

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