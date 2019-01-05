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На Донбассе в очереди на КПВВ умерли 2 человека

Новости » Происшествия    05.01.2019 - 20:24
На Донбассе в очереди на КПВВ умерли 2 человека
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

В штабе подчеркнули, что боевики искусственно создают сложности при пересечении КПВВ вдоль линии соприкосновения

Сегодня, 5 января, на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" в ожидании перехода на подконтрольную Украине территорию умерли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщается, около 09:45 на КПВВ "Станица Луганская" во время оформления документов на переход на подконтрольную Украине территорию потерял сознание 65-летний мужчина. Пограничники немедленно вызвали медработников, которые констатировали смерть. Предварительная причина смерти - остановка сердца.

Также, в 11:00 на КПВВ "Майорск", после прибытия из временно оккупированной территории Донецкой области, 79-летняя женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Медработники, которые прибыли для оказания медицинской помощи, провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь женщины не смогли.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в очередной раз подвергает опасности мирное население, среди которых, преимущественно люди преклонного возраста", - подчеркнули в ведомстве.

На Донбассе в очереди на КПВВ умерли 2 человека

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, который ждал перехода с неподконтрольной Украине территории.

Боевики 3 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК
Новости Украины ДонбасссмертьКПВВ
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