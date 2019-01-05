Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 33 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ на лінії розмежування працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 4 січня 2019 року, перетнуло 33,8 тис. осіб, а також 4,1 тис. транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Прикордонники повідомили, що вчора через КПВВ "Майорське" прослідувало 7380 осіб та 870 транспортних засобів, через КПВВ "Мар’їнка" прослідувало 7285 осіб та 1225 транспортних засобів, КПВВ "Новотроїцьке" перетнули 7005 осіб й 1300 транспортних засобів, "Гнутове" - 3260 осіб та 745 транспортних засобів, "Станиця Луганська" перетнули 8840 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходиться така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/30; "Мар’їнка" - 10/50; "Новотроїцьке" - 0/15; "Гнутове" - 10/5.

Повідомляється, що усі КПВВ працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 січня 2019 КПВВ на Донбасі за минулу добу, 3 січня 2019 року, перетнули 35,1 тис. людей та 4,1 тис. машин.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 4 січня, жоден військовослужбовець не отримав поранення. Російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, не було зафіксовано жодного випадку застосування озброєння, що заборонено Мінськими угодами.