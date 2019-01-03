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На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 08:15
На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчера боевики пять раз обстреливали позиции украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 2 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, вчера боевики пять раз обстреливали позиции украинских военных. Вместе с тем, запрещенное Минском вооружение боевики не применяли. Под обстрелами боевиков оказались позиции ООС в районе хутора Вильный, Станицы Луганской, Опытного, Водяного, Песков.

"В течение минувших суток ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным украинской разведки, 2 января, из-за неосторожного обращения с оружием один боевик погиб и трое получили ранения.

Также в штабе отметили, что в течение текущих суток, 3 января, боевики огонь не открывали.

На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе ищут украинского военного, который мог попасть в плен.

Отметим, 1 января боевики трижды нарушали режим прекращения огня, погиб один украинский военный, ранены двое.

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