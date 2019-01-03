На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Вчера боевики пять раз обстреливали позиции украинских военных
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 2 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.
Как отмечается, вчера боевики пять раз обстреливали позиции украинских военных. Вместе с тем, запрещенное Минском вооружение боевики не применяли. Под обстрелами боевиков оказались позиции ООС в районе хутора Вильный, Станицы Луганской, Опытного, Водяного, Песков.
"В течение минувших суток ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным украинской разведки, 2 января, из-за неосторожного обращения с оружием один боевик погиб и трое получили ранения.
Также в штабе отметили, что в течение текущих суток, 3 января, боевики огонь не открывали.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе ищут украинского военного, который мог попасть в плен.
Отметим, 1 января боевики трижды нарушали режим прекращения огня, погиб один украинский военный, ранены двое.