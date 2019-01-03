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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 20 тис. осіб

Новини » Суспільство    03.01.2019 - 09:14
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 20 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ на лінії розмежування працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 2 січня 2019 року, перетнули 19,5 тис. осіб та 2,6 тис. машин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників вчора через КПВВ "Майорське" прослідувало 4 255 осіб та 605 машин, у "Мар’їнці" було зафіксовано 4 425 осіб та 855 автомобілів, у "Новотроїцькому" - 4 050 осіб та 860 транспортних засобів, через "Гнутове" прослідувало 1 210 осіб та 315 машин, а через "Станицю Луганську" - 5 605 осіб.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування відкрились за графіком зимового періоду та працюють у штатному режимі. Так, сьогодні зранку, 3 січня, на в’їзд та виїзд у КПВВ "Майорське" знаходилося 20/30 машин; у "Мар’їнці" - 0/30; у "Новотроїцькому" - 45/30; у "Гнутовому" - 15/15.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 2 січня 2019 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення.

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