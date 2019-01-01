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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 7 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 11:28
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 7 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Вчора КПВВ на Донбасі перетнули 2,3 тис. машин

Пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 31 грудня 2018 року, перетнули понад 7 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, вчора через КПВВ пройшли 7,3 тис. осіб та прослідували 2,3 тис. машин. Так, через "Майорське" пройшли 1 570 осіб та 320 транспортних засобів; через "Мар’їнку" - 1 730 осіб та 419 машин; через "Новотроїцьке" - 1 517 осіб та 356 авто; через "Гнутове" - 600 осіб та 170 транспортних засобів; через "Станицю Луганську" пройшли 1 929 осіб.

Крім того, зазначається, що станом на ранок 1 січня у пунктах пропуску на Донбасі на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/0; "Мар’їнка" - 15/5; "Новотроїцьке" - 0/0; "Гнутове" - 0/0.

Нагадаємо, 30 грудня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що на КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік, який чекав переходу з непідконтрольної Україна території.

Додамо, що протягом 30 грудня 2018, через пункти пропуску на Донбасі пройшли 21,8 тис.осіб та прослідували 3,4 тис. машин.

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