Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Вчера через КПВВ на Донбассе проследовали 4,5 тыс. машин

Пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 29 декабря 2018 года, пересекли более 31 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, вчера через КПВВ прошли 31,3 тыс.человек и проследовали 4,5 тыс. машин. Так, через "Майорское" прошли 7 095 человек и 1 045 транспортных средств; через "Марьинку" - 7,9 тыс. человек и 1 540 машин; через "Новотроицкое" - 5 710 человек и 1 190 авто; через "Гнутово" - 3 тыс. человек и 770 транспортных средств; через "Станицу Луганскую" прошли 7 560 человек.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 30 декабря в пунктах пропуска на Донбассе на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/90; "Новотроицкое" - 55/40; "Гнутово" - 20/10.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 декабря, боевики на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил (ООС) обстреляли украинских военных, нарушив при этом режим тишины, который был утвержден на заседании Трехсторонней контактной группы.