Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 21 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Вчера КПВВ на Донбассе пересекли 3,4 тыс. машин

Пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 30 декабря 2018 года, пересекли более 21 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, вчера через КПВВ прошли 21,8 тыс. человек и проследовали 3,4 тыс. машин. Так, через "Майорское" прошли 5 170 человек и 805 транспортных средств; через "Марьинку" - 5 380 человек и 1 095 машин; через "Новотроицкое" - 4 460 человек и 935 авто; через "Гнутово" - более 2 тыс. человек и 540 транспортных средств; через Станицу Луганскую" прошли 4 755 человек.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 31 декабря в пунктах пропуска на Донбассе на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 15/15; "Гнутове" - 10/10.

Напомним, 30 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что на КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, который ждал перехода с неподконтрольной территории Украина.

Добавим, что в течение 29 декабря 2018, через пункты пропуска на Донбассе прошли 31,3 тыс.человек и проследовали 4,5 тыс. машин.