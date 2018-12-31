Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 21 тис. осіб

Вчора КПВВ на Донбасі перетнули 3,4 тис. машин
Пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 30 грудня 2018 року, перетнули понад 21 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.
За даними прикордонників, вчора через КПВВ пройшли 21,8 тис. осіб та прослідували 3,4 тис. машин. Так, через "Майорське" пройшли 5 170 осіб та 805 транспортних засобів; через "Мар’їнку" - 5 380 осіб та 1 095 машин; через "Новотроїцьке" - 4 460 осіб та 935 авто; через "Гнутове" - понад 2 тис. осіб та 540 транспортних засобів; через "Станицю Луганську" пройшли 4 755 осіб.
Крім того, зазначається, що станом на ранок 31 грудня у пунктах пропуску на Донбасі на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/30; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 15/15; "Гнутове" - 10/10.
Нагадаємо, 30 грудня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що на КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік, який чекав переходу з непідконтрольної Україна території.
Додамо, що протягом 29 грудня 2018, через пункти пропуску на Донбасі пройшли 31,3 тис.осіб та прослідували 4,5 тис. машин.