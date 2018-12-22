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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 55 тыс. человек

Новости » Происшествия    22.12.2018 - 09:21
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 55 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения ООС функционируют в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 21 декабря 2018 года, пересекли свыше 55 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, за прошедшие сутки КПВВ на Донбассе пересекли 55,6 тыс. лиц и 6,2 тыс. транспортных средств. Так, через "Майорское" проследовали 13,5 тыс. человек и 1 350 транспортных средств; через "Марьинку" - 12 260 человек и 1 810 машин, через "Новотроицкое" - 11 045 человек и 1 895 автомобилей, через "Гнутово" - 5 880 человек и 1 220 транспортных средств, через "Станицу Луганскую" - 12 920 человек.

По данным пограничников, по состоянию на утро все КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе функционируют в штатном режиме и открылись по зимнему графику работы. Утром 22 декабря на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/100; "Марьинка" - 20/75; "Новотроицкое" - 0/90; "Гнутове" - 40/60.

Напомним, что в течение минувших суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Вследствие обстрелов ни один военный из подразделений Объединенных сил не пострадал.

 

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