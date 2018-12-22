Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 55 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення ООС функціонують у штатному режимі

Контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 21 грудня 2018 року, перетнули понад 55 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, протягом минулої доби КПВВ на Донбасі перетнули 55,6 тис. осіб та 6,2 тис. транспортних засобів. Так, через "Майорське" прослідували 13,5 тис. осіб та 1 350 транспортних засобів; через "Мар’їнку" - 12 260 осіб та 1 810 машин, через "Новотроїцьке" - 11 045 осіб та 1 895 авто, через "Гнутове" - 5 880 осіб та 1 220 транспортних засобів, через "Станицю Луганську" - 12 920 осіб.

За даними прикордонників, станом на ранок всі КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі функціонують у штатному режимі та відкрилися за зимовим графіком роботи. Вранці 22 грудня на КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/100; "Мар’їнка" - 20/75; "Новотроїцьке" - 0/90; "Гнутове" - 40/60.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових. Внаслідок обстрілів жоден військовий з підрозділів Об'єднаних сил не постраждав.