Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 46 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

За минувшие сутки отмечается тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока

Контрольные пункты в'езду-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 46,5 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Отмечается, что за минувшие сутки отмечается тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока. Через контрольные пункты в'езду-выезда проследовало 46,5 тысяч человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 11010 человек и 1230 транспортных средств;

"Марьинка" - 9815 человек и 1625 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9160 человек и 1630 транспортных средств;

"Гнутово" - 4185 человек и 980 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 12360 человек.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/65; "Новотроицкое" - 25/50; "Гнутово" - 25/20.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе минувшие сутки, 27 ноября, обошлись без потерь среди украинских военных.

РБК-Украина писало, что в Херсонской области ограничили пропуск граждан Российской Федерации из оккупированного Крыма. Ограничения не касаются граждан Украины. Их пропускают через украинские КПВВ "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар" в обе стороны без ограничений.