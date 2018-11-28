Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 46 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

За минулу добу відмічається тенденція до збільшення пасажиро-транспортного потоку

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули 46,5 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зазаначається, що за минулу добу відмічається тенденція до збільшення пасажиро-транспортного потоку. Через контрольні пункти в'їзду-виїзду прослідувало 46,5 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 11010 осіб та 1230 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 9815 осіб та 1625 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9160 осіб та 1630 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4185 осіб та 980 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 12360 осіб.

Зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 0/60; "Мар’їнка" - 0/65; "Новотроїцьке" - 25/50; "Гнутове" - 25/20.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минула доба, 27 листопада, обійшлася без втрат серед українських військових.

Також РБК-Україна писало, що в Херсонській області обмежили пропуск громадян Російської Федерації з окупованого Криму. Обмеження не стосуються громадян України. Їх пропускають через українські КПВВ "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар" в обидві сторони без обмежень.