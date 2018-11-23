ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 43 тыс. человек

Новости » Общество    23.11.2018 - 08:30
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 43 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 43,2 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику осеннего периода и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока, так через КПВВ проследовало 43,2 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9995 человек и 1175 транспортных средств;

"Марьинка" - 9045 человек и 1420 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8565 человек и 1640 транспортных средств;

"Гнутово" - 4130 человек и 980 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11480 человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 25/15.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) за день, 22 ноября 2018 года, ни один украинских военный не погиб и не получил ранения.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в контактной группе инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября, при условии соблюдения режима тишины.

Украина в ТКГ предложила переформатировать политическую подгруппу
Новости Украины Государственная пограничная службаДонбассКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь