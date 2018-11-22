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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    22.11.2018 - 18:39
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Протягом дня бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) за день, 22 листопада 2018 року, жоден українських військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, з озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь у районі хутора Вільний. Крім того, бойовики застосовували протитанкові керовані ракети та стрілецьку зброю неподалік Луганського. 

"В ході бойових дій жоден військовослужбовець об'єднаних сил не постраждав - у разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь. Ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона в контактній групі ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада, за умови дотримання режиму тиші.

Відзначимо, вчора, 21 листопада, в районі проведення ООС окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, один військовий був поранений.

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