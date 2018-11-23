Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 43 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ працюють в штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули 43,2 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились за графіком осіннього періоду та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку, так через КПВВ прослідувало 43,2 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 9995 осіб та 1175 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 9045 осіб та 1420 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8565 осіб та 1640 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4130 осіб та 980 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11480 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 0/60; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 25/15.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) за день, 22 листопада 2018 року, жоден українських військовий не загинув та не отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що українська сторона в контактній групі ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада, за умови дотримання режиму тиші.