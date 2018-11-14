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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек

Новости » Общество    14.11.2018 - 09:18
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Вчера через КПВВ на Донбассе прошли 4,6 тыс. автомобилей

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 13 ноября 2018 года, пересекли 36,6 тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 36,6 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8480 человек и 1020 транспортных средств;

"Марьинка" - 7880 человек и 1370 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7420 человек и 1350 транспортных средств;

"Гнутово" - 3650 человек и 870 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9180 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 20/10.

Отметим, 13 ноября через КПВВ проследовало 33,7 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Напомним, боевики за сутки 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.

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Новости Украины Государственная пограничная службаДонбассКПВВ
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