На Донбасі за добу обійшлося без втрат серед українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу 8 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Бойовики за добу 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, двічі противник застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.

Ворог обстрілював оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

Окрім того, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм загарбники двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського.

Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов'ї. Тут противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика. В інших випадках важке озброєння не застосовувалось, проте, фіксувався інтенсивний вогонь з гранатометів різних типів.

"Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за день, 13 листопада, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська сторона Тристоронньої контактної групи направила Російській Федерації та ОБСЄ ноту з пропозицією провести позачергове засідання ТКГ через проведення "виборів" на окупованому Донбасі.