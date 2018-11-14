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На Донбасі за добу обійшлося без втрат серед українських військових

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 08:16
На Донбасі за добу обійшлося без втрат серед українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу 8 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Бойовики за добу 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, двічі противник застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.

Ворог обстрілював оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

На Донбасі за добу обійшлося без втрат серед українських військових

Окрім того, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм загарбники двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського.

Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов'ї. Тут противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика. В інших випадках важке озброєння не застосовувалось, проте, фіксувався інтенсивний вогонь з гранатометів різних типів.

"Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за день, 13 листопада, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська сторона Тристоронньої контактної групи направила Російській Федерації та ОБСЄ ноту з пропозицією провести позачергове засідання ТКГ через проведення "виборів" на окупованому Донбасі.

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