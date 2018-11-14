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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 09:18
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Вчора через КПВВ на Донбасі пройшли 4,6 тис. автомобілей

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 13 листопада 2018 року, перетнули 36,6 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил функціонують у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 36,6 тисяч осіб та 4,6 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 8480 осіб та 1020 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7880 осіб та 1370 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7420 осіб та 1350 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3650 осіб та 870 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9180 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 0/40; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 30/45; "Гнутове" - 20/10.

Зазначимо, 13 листопада через КПВВ прослідувало 33,7 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, бойовики за добу 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав.

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