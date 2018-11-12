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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 20 тыс. человек

Новости » Общество    12.11.2018 - 09:58
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Вчера через КПВВ на Донбассе проследовали 3 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 11 ноября 2018 года, пересекли 20,3 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику и функционируют в штатном режиме.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/10; "Гнутово" - 0/10.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 20,3 тысячи человек и 3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 4570 человек и 715 транспортных средств;

"Марьинка" - 4860 человек и 1030 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4020 человек и 850 транспортных средств;

"Гнутово" - 1585 человек и 440 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 5255 человек.

Отметим, за сутки, 10 ноября, КПВВ на Донбассе пересекли почти 35 тысяч человек и 4,7 тысяч транспортных средств.

Напомним, боевики за прошедшие сутки, 11 ноября, 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Вследствие обстрелов, пострадавших среди украинских военных нет.

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