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На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 08:20
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 7 раз открывали огонь по позициям сил ООС

Боевики за прошедшие сутки, 11 ноября, 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Вследствие обстрелов пострадавших среди украинских военніх нет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Свободный, Луганское Тарамчук и Водяное.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили вблизи Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае – вооружение боевых машин пехоты", – говорится в сообщении.

На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Также в пресс-службе ООС отметили, что в результате боевых действий ни один военнослужащий Ообъединенных сил не пострадал.

Напомним, в течение воскресенья, 11 ноября, боевики трижды обстреливали позиции украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе.

РБК-Украина писало, что 10 ноября погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.

 

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Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
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