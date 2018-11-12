На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 7 раз открывали огонь по позициям сил ООС

Боевики за прошедшие сутки, 11 ноября, 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Вследствие обстрелов пострадавших среди украинских военніх нет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Свободный, Луганское Тарамчук и Водяное.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили вблизи Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае – вооружение боевых машин пехоты", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ООС отметили, что в результате боевых действий ни один военнослужащий Ообъединенных сил не пострадал.

Напомним, в течение воскресенья, 11 ноября, боевики трижды обстреливали позиции украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе.

РБК-Украина писало, что 10 ноября погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.