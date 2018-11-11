Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 35 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Вчера через КПВВ на Донбассе проследовали 4,7 тыс. машин

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 10 ноября 2018 года, пересекли почти 35 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, вчера через КПВВ проследовали почти 35 тысяч человек и 4,7 тысяч машин. Так, в "Майорском" было зафиксировано 7 705 человек и 990 транспортных средств; в "Марьинке" - 8 085 человек и 1 485 машин; в "Новотроицком" - 6 950 человек и 1 410 авто; в "Гнутово" - 3 255 человек и 820 транспортных средств; через "Станицу Луганскую" вчера последовали 8 950 человек.

Также сообщается об обстреле контрольного поста пограничников, который находится перед КПВВ "Марьинка", пострадавших нет.

По состоянию на утро 11 ноября через КПВВ "Майорское" проследовали 50 машин; через "Марьинку" - 60; через "Новотроицкое" - 50, через "Гнутово" - 15.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.

Отметим, сегодня на оккупированном Донбассе проходят "выборы" главарей. Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в фейковых "выборах".