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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 20 тис. осіб

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 09:58
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Вчора через КПВВ на Донбасі пройшли 3 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 11 листопада 2018 року, перетнули 20,3 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державної прикордонної служби України.

Всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил відкрилися по графіку і функціонують в штатному режимі.

Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 0/50; "Маріїнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 0/10; "Гнутове" - 0/10.

За минулу добу через КПВВ надійшло 20,3 тисячі осіб та 3 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 4570 людина і 715 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 4860 людина і 1030 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 4020 осіб та 850 транспортних засобів;

"Гнутове" - 1585 осіб і 440 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 5255 осіб.

Відзначимо, за добу, 10 листопада, КПВВ на Донбасі перетнули майже 35 тисяч осіб і 4,7 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу, 11 листопада, 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів, постраждалих серед українських військових немає.

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