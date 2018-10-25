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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек

Новости » Общество    25.10.2018 - 09:44
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Контрольные пункты на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 23 октября пересекли 36,3 тысяч человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным. В общем вчера через КПВВ проследовало 36,3 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10190 человек и 1125 транспортных средств;

"Марьинка" - 1020 человек и 1888 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8450 человек и 1576 транспортных средств;

"Гнутово" - 4110 человек и 900 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11 570 человек.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/70; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/20.

Напомним, боевики за минувшие сутки 14 раз открывали огонь по позициям наших военных в зоне проведении операции Объединенных сил.

В результате обстрелов было ранено одного украинского военного.

 

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