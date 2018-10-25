На Донбасі за добу поранено одного українського військового, - ООС

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Бойовики за минулу добу 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових в зоні проведенні операції Об'єднаних сил (ООС). Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Окремо зазначимо, що ворожі міни 120-го калібру впали на території села Водяне на Маріупольському напрямку.

"Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Вільний, Катеринівка, Новолуганське, Камянка, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Павлопіль, Гнутове та Водяне", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Павлополя та Гнутового, а по позиціях в районі Пісків ворог стріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Тричі за минулу добу точилися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, учасники Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ виявили на окупованій території Донбасу зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса".