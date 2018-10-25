Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Контрольні пункти на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 23 жовтня перетнули 36,3 тисяч осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік залишався динамічним. Загалом учора через КПВВ прослідувало 36,3 тисячі осіб та 5,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 10190 осіб та 1125 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 1020 осіб та 1888 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8450 осіб та 1576 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4110 осіб та 900 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11 570 осіб.

Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/70; "Мар’їнка" - 0/70; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 20/20.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових в зоні проведенні операції Об'єднаних сил.

В результаті обстрілів було поранено одного українського військового.