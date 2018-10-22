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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 33 тыс. человек

Новости » Общество    22.10.2018 - 09:15
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Контрольные пункты на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 21 октября пересекли 33,4 тысяч человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 15/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 15/15.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 33,4 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8245 человек и 1110 транспортных средств;

"Марьинка" - 8005 лиц и 1575 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4155 человек и 870 транспортных средств;

"Гнутово" - 2735 человек и 685 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8070 человек.

Отметим, за сутки 20 октября КПВВ на Донбассе пересекли 40,7 тысяч человек и 5,4 тысяч транспортных средств.

Накануне также сообщалось, что в Донецкой области заработал обновленный блокпост.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки ранения получили трое украинских военных.

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