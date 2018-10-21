Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Контрольні пункти на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 20 жовтня перетнули понад 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення відкрилися за графіком. Сьогодні вранці на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/60; "Мар'їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 20/20.

За минулу добу КПВВ перетнули 40,7 тис. осіб і 5,4 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 9235 осіб і 1175 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9635 осіб і 1735 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7885 осіб і 1530 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3800 осіб і 955 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10130 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі снайпер бойовиків обстріляв пункт пропуску "Мар'їнка". В результаті обстрілу куля потрапила в заднє скло автомобіля, який знаходився на оформленні.

Зазначимо, за минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) поранення отримав один український військовий.