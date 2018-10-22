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На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 08:22
Фото: українські військові (turchynov.com)
Фото: українські військові (turchynov.com)

Бойовики вчора 19 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу поранення отримали троє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що 21 жовтня ситуація на Донбасі залишалася під контролем українських військ, противник 19 разів відкривав вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне, Гнутово, Лебединське та Широкине.

"На жаль, троє воїнів зі складу Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, вчора в ході бойових дій 8 бойовиків знищили і ще 2 отримали поранення.

На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

Нагадаємо, раніше представник уповноваженого Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський, у ОРЛО планують "приватизувати" порожнє житло.

Напередодні також повідомлялося, що в Донецькій області запрацював оновлений блокпост.

 

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Теми: Новини ООС
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