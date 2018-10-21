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У Донецькій області запрацював оновлений блокпост

Новини » Суспільство    21.10.2018 - 21:34
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Оновлений блокпост запрацював у Бахмуті

У неділю, 21 жовтня, у Бахмуті (Донецька область) запрацював оновлений бокпост, забезпечений сучасними технічними засобами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, блокпост знаходиться на трасі Київ-Харків-Довжанський на виїзді з Бахмута. За даними правоохоронців, щодня його перетинають близько тисячі громадян, 300 автомобілів.

"На блокпості збудовані робочі модулі для проходження перевірки громадянами, які утеплені, оснащені комп’ютерною технікою та всіма необхідними комунікаціями. Блокпост укріплений захисними спорудами, облаштовані зручні місця для очікування громадян та проживання поліцейських", - розповів начальник Головного управління поліції в Донецькій області Павло Алєксєєнко.

За словами куратора роботи поліції в рамках операції Об’єднаних сил Костянтина Бушуєва, блокпост забезпечений інфраструктурою, яка дозволяє громадянам не отримувати труднощів при перетині блокпосту і в той же час - забезпечити надійне перекриття для кримінального елементу.

 

Нагадаємо, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 20 жовтня перетнули понад 40 тис. осіб. Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення відкрилися за графіком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі снайпер бойовиків обстріляв пункт пропуску "Мар'їнка". В результаті обстрілу куля потрапила в заднє скло автомобіля, який знаходився на оформленні.

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