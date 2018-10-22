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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 33 тис. осіб

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 09:15
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Контрольні пункти на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 21 жовтня перетнули 33,4 тисяч осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 15/60; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 40/30; "Гнутове" - 15/15.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 33,4 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8245 осіб та 1110 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8005 осіб та 1575 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 4155 осіб та 870 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2735 осіб та 685 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8070 осіб.

Зазначимо, за добу 20 жовтня КПВВ на Донбасі перетнули 40,7 тисяч осіб та 5,4 тисяч транспортних засобів.

Напередодні також повідомлялося, що в Донецькій області запрацював оновлений блокпост.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу поранення отримали троє українських військових. 

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