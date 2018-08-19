Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 42,4 тис. осіб

КПВВ на Донбасі перетнули 6 тисяч авто

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 18 серпня 2018 року, перетнули 42,4 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України.

Як зазначається, вчора у пунктах пропуску зафіксовано зменшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом КПВВ на Донбасі перетнули 42,4 тис. осіб та 6 тисяч авто.

У "Майорському" зафіксували 9 980 осіб та 1 255 машин, у "Мар’їнці" - 10 415 осіб та 1 940 авто, у "Новотроїцькому" - 8 950 людей та 1 750 машин, у "Гнутовому" - 4 350 осіб та 1 020 машин, у "Станиці Луганській" зафіксовано 8 705 осіб.

Крім того, зазначається, що станом на ранок 19 серпня у "Майорську" вже зафіксовано 15 осіб та 15 машин, у "Новотроїцькому" - 40 людей та 35 авто, у "Гнутовому" - 10 людей та 10 машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з непідконтрольними територіями "Станиця Луганська" тимчасово закриють для облаштування сервісної зони 2-7 вересня, але остаточно терміни визначать 22 серпня.