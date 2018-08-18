Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 50,8 тыс. человек

Через КПВВ на Донбассе вчера проследовали 6,7 тыс. транспортных средств

Контрольно-пропускные пункты на Донбассе за сутки, 17 августа 2018 года, пересекли 50,8 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, в настоящее время все пункты пропуска работают в штатном режиме, пассажиро-транспортный поток остается динамичным - пункты пропуска пересекли 50,8 тыс. лиц и 6,7 тыс. автомобилей.

Так, в "Майорском" зафиксировано 10 795 человек и 1 215 авто, в "Новотроицком" - 10 810 человек и 2 080 машин, в "Марьинке" - 12 245 человек и 2 275 автомобилей, в "Гнутово" - 5 210 человек и 1 140 машин, а "Станицу Луганскую" пересекли 11 775 человек.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 18 августа в пункте пропуска "Майорское" уже зафиксировано 30 человек и 60 авто, в КПВВ "Марьинка" - 50 машин, в КПВВ "Новотроицкое" - 20 человек и 60 машин, а "Гнутово" уже пересекли 10 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что КПВВ "Станица Луганская" планируют временно закрыть для обустройства сервисной зоны 2-7 сентября. Окончательно срок закрытия будет 22 августа на заседании Трехсторонней контактной группы.