Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 50,8 тис. осіб

Через КПВВ на Донбасі вчора прослідували 6,7 тис. транспортних засобів

Контрольно-пропускні пункти на Донбасі за добу, 17 серпня 2018 року, перетнули 50,8 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України.

За даними відомства, наразі всі пункти пропуску працюють у штатному режимі, пасажиро-транспортний потік залишається динамічним - пункти пропуску перетнули 50,8 тис. осіб та 6,7 тис. автівок.

Так, у "Майорському" зафіксовано 10 795 осіб та 1 215 авто, у "Новотроїцькому" - 10 810 осіб та 2 080 машин, у "Мар’їнці" - 12 245 осіб та 2 275 автівок, у "Гнутовому" - 5 210 людей та 1 140 машин, а "Станицю Луганську" перетнули 11 775 осіб.

Крім того, зазначається, що станом на ранок 18 серпня у пункті пропуску "Майорське" вже зафіксовано 30 осіб та 60 авто, у КПВВ "Мар’їнка" - 50 машин, у КПВВ "Новотроїцьке" - 20 людей та 60 машин, а "Гнутове" вже перетнули 10 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що КПВВ "Станиця Луганська" планують тимчасово закрити для облаштування сервісної зони 2-7 вересня. Остаточно термін закриття буде 22 серпня на засіданні Тристоронньої контактної групи.