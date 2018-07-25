Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 47 тыс. человек
За прошедшие сутки КПВВ пересекли 6,1 тыс. транспортных средств
Пункты пропуска на Донбассе за сутки, 24 июля 2018 года, пересекли 47,6 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 20/55; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" -0/30; "Гнутовое" - 35/20.
Также в Госпогранслужбе отмечают, что через КПВВ проследовало 47,6 тысяч человек и 6,1 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 10080 человек и 1150 транспортных средств;
"Марьинка" - 11550 лиц и 2110 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 10400 человек и 1860 транспортных средств;
"Гнутовое" - 4790 человек и 1020 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 10790 человек.
Напомним, за сутки 23 июля КПВВ на Донбассе пересекли 41,7 тысяч человек и 5,6 тысяч транспортных средств.
Также сообщалось, что на Донбассе задержали боевика так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР"), которого могли направить для совершения диверсий.
Кроме того, как писало РБК-Украина, на КПВВ "Марьинка" задержали инструктора мотострелкового батальона боевиков.