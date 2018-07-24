Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 41,7 тис. осіб
КПВВ за минулу добу перетнули 5,6 тис. транспортних засобів
Пункти пропуску на Донбасі за добу, 23 липня 2018 року, перетнули 41,7 тис осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Як наголошується, всі контрольні пункти в'їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил, відкрилися згідно графіку і працюють у штатному режимі.
Зокрема, як зазначають в Держприкордонслужбі, сьогодні вранці в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:
"Майорське" - 35/50; "Маріїнка" - 0/45; "Новотроїцьке" - 0/30; "Гнутове" -20/10.
Всього за минулу добу через КПВВ було 41,7 тисяч осіб і 5,6 тисячі транспортних засобів:
"Майорське" - 8220 людина і 980 транспортних засобів;
"Маріїнка" - 9900 осіб і 1830 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" - 9660 людина і 1870 транспортних засобів;
"Гнутове" - 4180 людина і 920 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" - 9740 осіб.
Нагадаємо, за добу 22 липня КПВВ на Донбасі перетнули 37,7 тисяч осіб і 5,1 тисяч транспортних засобів.
Також повідомлялося, що в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Маріїнка" правоохоронці затримали інструктора мотострілецького батальйону бойовиків так званої "Донецької народної республіки".