Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 47 тис. осіб

КПВВ за минулу добу перетнули 6,1 тис. транспортних засобів

Пункти пропуску на Донбасі за добу, 24 липня 2018 року, перетнули 47,6 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/55; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" -0/30; "Гнутове" - 35/20.

Також у Держприкордонслужбі зазначають, що через КПВВ прослідувало 47,6 тисяч осіб та 6,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 10080 осіб та 1150 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 11550 осіб та 2110 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 10400 осіб та 1860 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4790 осіб та 1020 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10790 осіб.

Нагадаємо, за добу 23 липня КПВВ на Донбасі перетнули 41,7 тисяч осіб та 5,6 тисяч транспортних засобів.

Також повідомлялося, що на Донбасі затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР"), якого могли направити для вчинення диверсій.

Окрім того, як писало РБК-Україна, на КПВВ "Мар’їнка" затримали інструктора мотострілкового батальйону бойовиків.