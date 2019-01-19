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Пункты пропуска на Донбассе пересекли более 42 тыс. человек

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 09:38
Пункты пропуска на Донбассе пересекли более 42 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

За минувшие сутки, 18 января, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 42,2 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 25/60; "Новотроицкое" - 45/60; "Гнутово" - 15/20.

За прошедшие сутки КПВВ пересекли 42,2 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 9650 человек и 1080 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9100 человек и 1420 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7860 человек и 1290 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4595 человек и 1005 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 10970 человек.

По состоянию на сегодня, 19 января, все КПВВ вдоль линии разграничения работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики искусственно создают очереди для мирных жителей во время пересечения пункта пропуска в Станице Луганской (Луганская область).

Добавим, что с начала текущих суток, 19 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

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