Пункты пропуска на Донбассе пересекли более 42 тыс. человек

Все КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме
За минувшие сутки, 18 января, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 42,2 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 25/60; "Новотроицкое" - 45/60; "Гнутово" - 15/20.
За прошедшие сутки КПВВ пересекли 42,2 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:
По состоянию на сегодня, 19 января, все КПВВ вдоль линии разграничения работают в штатном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики искусственно создают очереди для мирных жителей во время пересечения пункта пропуска в Станице Луганской (Луганская область).
Добавим, что с начала текущих суток, 19 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.