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Пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 42 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 09:38
Пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 42 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

За минулу добу, 18 січня, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 42,2 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що сьогодні вранці в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі операції Об'єднаних сил перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/60; "Мар'їнка" - 25/60; "Новотроїцьке" - 45/60; "Гнутове" - 15/20.

За минулу добу КПВВ перетнули 42,2 тис. осіб і 4,8 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9650 осіб і 1080 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9100 осіб і 1420 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7860 осіб і 1290 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4595 осіб і 1005 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 10970 осіб.

Станом на сьогодні, 19 січня, всі КПВВ вздовж лінії розмежування працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики штучно створюють черги для мирних мешканців під час перетину пункту пропуску у Станиці Луганській (Луганська область).

Додамо, що від початку поточної доби, 19 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

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