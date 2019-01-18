Боевики искусственно создают очереди на КПВВ на Донбассе

Иллюстративное фото (flickr.com/osce)

В штабе отмечают, что боевики намеренно подвергают опасности мирное население

Пророссийские боевики искусственно создают очереди для мирных жителей во время пересечения пункта пропуска в Станице Луганской (Луганская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, по информации миссии ОБСЕ, 16 января наблюдатели зафиксировали 3 тыс. человек на блокпосте боевиков в районе Станицы Луганской, тогда как в противоположном направлении в очереди стояло ориентировочно полсотни людей. Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала еще примерно 1,5 тыс. человек в очереди на расположенной поблизости автобусной остановке. И количество людей в очередях в течение нескольких часов не изменялось.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что представители вооруженных формирований Российской Федерации продолжают практику искусственного создания длинных очередей для мирных жителей во время пересечения КПВВ в Станице Луганской. Такие безответственные действия со стороны оккупантов в холодную зимнюю пору года каждый раз угрожают жизни и здоровью простых людей, преимущественно пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе боевики дважды обстреливали позиции украинских войск, в результате боевых действий потерь в рядах ООС нет.

Кроме того, сообщалось, что правоохранители задержали в районе ООС пособника российских спецслужб, который пытался дестабилизации ситуации на Донбассе на этнической почве.