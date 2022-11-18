На пункті пропуску в Україні вилучили американський літак (фото)

"Легкомоторне повітряне судно переміщував до Молдови громадянин України на причепі вантажівки через пункт пропуску "Старокозаче-Тудора", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили митники, під час здійснення митних формальностей з’ясувалося, що літак було ввезено під зобов’язання про зворотне вивезення у термін, який сплив 3 місяці тому. При цьому заяви про продовження строку тимчасового ввезення, що передбачено законодавством, до митниці не надходило.

"Одеськими митниками за фактом перевищення строку тимчасового ввезення повітряного судна складено протокол про порушення митних правил за ознаками частини 6 статті 481 Митного кодексу України", - додали у митниці.

За це передбачений штраф у розмірі 170 000 гривень або конфіскацію предмету правопорушення. Тому літак тимчасово було вилучено. Справу буде скеровано до суду, який вирішить подальшу долю повітряного судна.