На пункте пропуска в Украине изъяли американский самолет (фото)

"Легкомоторное воздушное судно перемещал в Молдову гражданин Украины на прицепе грузовика через пункт пропуска "Старокозаче-Тудор", - говорится в сообщении.

Как отметили таможенники, во время осуществления таможенных формальностей выяснилось, что самолет был ввезен под обязательства об обратном вывозе в срок, истекший 3 месяца назад. При этом заявления о продлении срока временного ввоза, предусмотренного законодательством, в таможню не поступало.

"Одесскими таможенниками по факту превышения срока временного ввоза воздушного судна составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 6 статьи 481 Таможенного кодекса Украины", - добавили в таможне.

За это предусмотрен штраф в размере 170 000 гривен или конфискацию предмета правонарушения. Поэтому самолет был временно изъят. Дело будет направлено в суд, который решит дальнейшую судьбу воздушного судна.